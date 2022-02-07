Beşiktaş , yabancı sınırlaması nedeniyle kadrosunda revizyona gidebilmek adına yerli isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu bağlamda siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş yönetimi oyuncuyu sezon sonunda transfer etmek istediğini Malatya yönetimine iletirken, maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan camiadan siyah beyazlılara karşı bir teklif geldi. Yeni Malatyaspor yönetimi, Mustafa'yı devre arasında almaları yönünde bir talepte bulundu. Beşiktaş'ın bonservis konusunda anlaşma sağlanması halinde oyuncuyu devre arasında kadroya katma ihtimali yüksek olarak görülüyor.

Süper Lig'den birkaç kulüp daha peşinde

24 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı Konyaspor da başta olmak üzere, 3-4 kulübün daha Yeni Malatyaspor'a teklifte bulunduğu öne sürüldü. Bu transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Başkan resmen açıkladı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Mustafa Eskihellaç transferiyle ilgili konuştu. NTV Spor'a açıklamalarda bulunan Gevrek "Mustafa Eskihellaç için Beşiktaş ve Konyaspor'dan resmi teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok." ifadelerini kullandı.