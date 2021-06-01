Kara Kartal’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’d en kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla sergilediği başarılı performansla döneme damgasını vurmuştu. 35 karşılaşmada görev yapıp 8 gol ve 18 asistlik form grafiği sergileyerek özellikle Süper Lig şampiyonluğuna damga vuran Cezayirli kanat oyuncusu, sözleşmesinde satın alma maddesi olmadığı için resmi olarak bugün itibariyle İngiliz temsilcisine döndü. Ada kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun özellikle Fransa Lig 1'den 10 milyon euro üzerinde teklifler alması ve Kara Kartal'la yola devam etmesinin zora girmesi sonrasında yönetim, harekete geçme kararı aldı.

HERKES KALMASINI İSTİYOR

Teknik ekibin takımda kalmasını istediği 28 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutabilmek için formül arayışında bulunan siyah beyazlılar, sponsor desteğiyle beraber mali şartları zorlamayı planlıyor. Tecrübeli futbolcunun da Beşiktaş'ta kalıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma isteğinin bulunması sebebiyle oyuncunun da desteğini alan yönetimin bu konuda yoğun bir çalışma içinde olduğu belirtildi. Beşiktaşlı taraftarlar da Ghezzal'in kadroda tutulmasını çok istiyor.