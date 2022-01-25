Son dakika transfer haberi! Beşiktaşlı Cyle Larin için Galatasaray devrede
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cyle Larin için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kanadalı futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü.
Süper Lig'de milli araya Trabzonspor mağlubiyeti ile giren Galatasaray 'da flaş bir transfer hamlesi geldi.
GALATASARAY, DURUMUNU SORDU
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililerin, Kanadalı golcünün Beşiktaş'la olan durumunu sorduğu belirtildi.
ŞAMPİYONLUKTA KİLİT ROL OYNADI
Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 25 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.
BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Beşiktaş, yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu golcü futbolcu ile şu ana kadar anlaşma sağlayamadı. Larin'in adı Avrupa'dan da birçok ekiple anılıyor. (A Spor)