Süper Lig'de milli araya Trabzonspor mağlubiyeti ile giren Galatasaray 'da flaş bir transfer hamlesi geldi.

GALATASARAY, DURUMUNU SORDU

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililerin, Kanadalı golcünün Beşiktaş'la olan durumunu sorduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUKTA KİLİT ROL OYNADI

Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 25 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Beşiktaş, yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu golcü futbolcu ile şu ana kadar anlaşma sağlayamadı. Larin'in adı Avrupa'dan da birçok ekiple anılıyor. (A Spor)