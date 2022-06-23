Beşiktaş , geçtiğimiz sezonun devre arasında Benfica'dan 6 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i resmen duyurdu. Sonraki satışan %50 payla transfer edilen ve yarım sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Portekizli yıldız ile ilgili hazırlanan video 19.03'te Siyah Beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

'Zarif, sağlam, estetik…' notuyla paylaşılan videoda Gedson'un Rizespor formasıyla Nef Stadı'nda Galatasaray 'a attığı golü resmetmesi gözlerden kaçmadı. Gedson, golü tabloya çizerken, ardından da keman çaldı. Hatırlanacağı üzere Siyah Beyazlılar, 17 Haziran Cuma günü Gedson ile ilgili hazırlanan videoyu 19.05'te paylaşmış, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajını vermişti.

Ne olmuştu?

Yaz ayındaki süreçte oyuncunun kulübü Benfica’yı ikna edemeyen ve sonrasında orta sahaya Katalan devi Barcelona’dan Miralem Pjanic’i transfer eden Kartal, Gedson’u da yeni dönem için kadrosuna katmayı başarmıştı. Devre arasında ilk olarak Galatasaray’la görüşüp anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın süreci ağırdan alması sonrasında Beşiktaş ’ın da yakın ilgisi sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ı seçmişti.

Beşiktaş'ın Gedson’la anlaşması sonrasında, Galatasaray’ın son bir atak yaptığı iddia ediliyordu. Sarı Kırmızılılar’ın, oyuncunun temsilcisiyle temas kurup Beşiktaş’la aynı şartlarda bir kontrat önerisinde bulunulduğu ancak oyuncunun bu öneriyi reddettiği gelen haberler arasındaydı. Bu gelişmenin ardından Cim Bom’un, rakamı artırdığı ancak Gedson’un temsilcisiyle birlikte Beşiktaş kararında geri adım atmadığı ifade edilmişti.

Sezonun ikinci yarısını Rizespor'da geçiren Gedson, 11 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

Beşiktaş ve Benfica arasında yapılan özel anlaşma gereği Gedson Fernandes, sezonun ikinci yarısını Rizespor’da kiralık olarak geçirdi. Bunun sebebi ise Siyah-Beyazlılar’ın TFF’nin açıkladığı limitleri aşmış olmasıydı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Benfica’nın oyuncuyu bir an önce elinden çıkarmak istemesi sonrasında bulduğu bu formülle, Gedson’u iyi ilişkilerinin bulunduğu Rizespor’a göndererek Benfica’da iyi bir ilk yarı geçirmeyen futbolcuyu yeni döneme hazırlamayı planladı.

Siyah-Beyazlılar, yetenekli oyuncu için Portekiz kulübüne 5 taksitle 6 milyon Euro ödeyecek. Gedson’un sonraki satıştan yüzde 50 payı da Benfica’ya ait olacak. Siyah-Beyazlılar, 5 yıllık anlaşma sağladıkları yıldız isme ilk sezonda 1 milyon Euro verecek. Sonraki yıllarda 150 bin Euro’luk artışlarla ödeme yapılacak.











