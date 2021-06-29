Temmuz ayı yaklaştıkça transferdeki hareketlilik daha da artarken Fenerbahçe 'den sürpriz bir hamle geldiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar, Serie A'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile temasa geçti ve teklifte bulundu.

Bu gelişme oyuncunun menajeri ile temasta olan Galatasaray 'da şok etkisi yarattı. Stoper dışında sağ bek ve ön libero mevkinde de forma giyebilen Kaan Ayhan tam bir joker özelliğine sahip. Fenerbahçeli kurmaylar böyle özelliklere sahip bir oyuncuya sahip olmanın uzun lig maratonunda avantaj sağlayacağını düşünüyorlar.

Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan için 5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğu da iddialar arasında. Kaan Ayhan transferinde iki ezeli rakibin karşıs karşıya gelmesinin kaçınılmaz olduğu, işlerin daha kızışacağı ifade ediliyor. (Takvim)





İlgili Haberler Galatasaray'ın PSV maçı öncesi Mostafa Mohamed umudu







