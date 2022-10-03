Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe , Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı. Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

SESSİZ DERBİ

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı. Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor 'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.





AVRUPA'DAN SCOUT AKINI

Sabah'ın haberine göre Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine Avrupa'dan büyük ilgi vardı. Fenerbahçe'de sezona çok iyi giriş yapan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo; Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı.

İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları, üç yıldızı tribünden takip etti. Derbide sarı-lacivertli formayla Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada 50 kez topla buluştu, 35 pas attı, yüzde 80 pas isabeti sağladı. Bir de şut pası verdi. Karşılaşmaya Avrupa ve Asya ülkelerinin medyaları da ilgi gösterdi.

DİĞER MAÇLARDA DA İZLENECEKLER

Derbi için İsveç, Romanya, Fransa, İngiltere, Kazakistan ve Azerbaycan'dan basın mensupları akredite oldu. Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun gelecek maçlarda da izleneceği ifade edildi.



