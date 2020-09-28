Sağ bek transferinde Nazım Sangare’yi Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, gözünü İtalya'ya dikti. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala arayışlarını hızlandıran Siyah Beyazlı ekibin, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, Bereszynski için temaslarda bulundu. Schira, Çizme ekibinin bu transfer için Beşiktaş'tan 5 milyon euro bonservis talep ettiğini belirtti ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

Sampdoria'nın Polonyalı sağ beki bonservisiyle satmak istediği ve transferin olma ihtimalinin oldukça düşük olduğu gelen haberler arasında.

Sampdoria'nın 2017 yılında 1,8 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı oyuncu, Serie A'da 101 maça çıkarken, 4 asist yaptı.











