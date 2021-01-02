Son dakika transfer haberi: Abdullah Avcı orta sahaya ısrarla Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i isterken, Trabzonspor yönetimin çalışmaları hızlandırdırdığı gelen haberler arasındaydı. Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, bu transferin bittiğini kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mehmet Soylu, Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay vereceğini ifade etti.

Ödeme planı hakkında bilgi veren Soylu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

''Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu.''









Abdullah Avcı ısrarla istiyor

Abdullah Avcı'nın yakından tanıdığı ve gelir gelmez takıma katkı sağlayabileceği için Berat Özdemir konusunda ısrarcı olduğu gelen haberler arasındaydı. Savunmanın hemen önünde 6 numara diye tabir edilen bölgede görev yapan Berat, güçlü fiziği ve oyun görüşünün yanı sıra hücuma katkısıyla da fark yaratıyor.