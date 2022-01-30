Takımın en önemli ismi Edin Visca’yı Trabzonspor ’a sattıktan sonra o bölgeye takviye edilen Serdar Gürler’in de sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek adına listenin en başında Trezeguet’nin adını yazmıştı. Turuncu-Lacivertliler teknik direktör Emre Belözoğlu’nun da çok istediği, “Bize katkı sağlar” dediği yıldız oyuncu için artık gün sayıyor. Trezeguet ve menaceriyle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Kasımpaşa’da gösterdiği performansın ardından Premier Lig’in yolunu tutan Trezeguet için kulübü Aston Villa ile yapılacak son görüşmelerin ardından transfere nokta koyulması bekleniyor.

Mutlu olamadı

Kasımpaşa’dan tam 10 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Aston Villa’da bu sezon sadece sadece 1 maça çıkan Trezeguet’nin macerası istediği gibi gitmedi. Oyuncu yeniden Türkiye’de kendisini kanıtlamayı çok istiyor. Bu hafta başında resmi imzaların atılacağı gelen haberler arasında.