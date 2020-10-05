10 numara pozisyonu için arayışta olan Başakşehir ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İstanbul ekibinin 2 yıl önce Fenerbahçe’den Al Nasr’a giden, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibinden ayrıldığını açıklayan Giuliano ile anlaştığı iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre; Başakşehir transferi kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve daha sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a 10.5 milyon euro bonservisle gönderilen Brezilyalı on numara Giuliano, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesini feshetmiş ve boşa çıkmıştı.

İsmi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Giuliano, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 32 maça çıkıp 12 gol, 8 asistle oynadı.