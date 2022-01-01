Son dakika transfer haberi! Başakşehir Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'i istiyor
Emre Belözoğlu yönetimiyle çıkış yakalayan ve ligin ilk yarısını 3. sırada bitiren Başakşehir, devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler için harekete geçti. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic'in transferi için çalışmalarına başladı.
Beşiktaş 'ın gönderip mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'le Medipol Başakşehir'in ilgilendiği bildirildi. Turuncu-Lacivertlilerin, bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği tecrübeli 10 numara ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında...
30 yaşındaki 10 numara, Serie A ekiplerinden Bologna ve Genoa'nın da gündeminde. (Sabah)