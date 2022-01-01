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Son dakika transfer haberi! Başakşehir Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'i istiyor

Emre Belözoğlu yönetimiyle çıkış yakalayan ve ligin ilk yarısını 3. sırada bitiren Başakşehir, devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler için harekete geçti. İstanbul ekibi, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic'in transferi için çalışmalarına başladı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 13:39 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Başakşehir Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'i istiyor

Beşiktaş 'ın gönderip mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'le Medipol Başakşehir'in ilgilendiği bildirildi. Turuncu-Lacivertlilerin, bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği tecrübeli 10 numara ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında...

30 yaşındaki 10 numara, Serie A ekiplerinden Bologna ve Genoa'nın da gündeminde. (Sabah)

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