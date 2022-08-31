Adana Demirspor'da Mario Balotelli ile yollar ayrılıyor. Sion'a transfer durumu merak edilen İtalyan oyuncunun yeni kulübüyle resmî sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kısa sürede açıklanacak

Fabrizio Romano'nun haberine göre Mario Balotelli, Sion ile Haziran 2024'e kadar geçerli resmî sözleşmeyi imzaladı. İtalyan oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı ifade ediliyor.

Başkandan açıklama gelmişti

Balotelli'nin Sion'a transfer iddiaları sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan bir açıklama paylaşmıştı. Adana Demirspor ile anlaşamayan kulübün transferi gerçekleştiremeyeceğinin altını çizen Sancak paylaşımında, "Sion'la anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz, ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu, ne dedik 3.200 ü yatırırlarsa alırlar, daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem" ifadelerine yer vermişti.

Montella ile tartıştı

Yıldız golcünün, Süper Lig 'in 4. haftasında Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile tartışma yaşaması gündem olmuştu. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya giren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen İtalyan teknik adam, tecrübeli futbolcunun üzerine yürüyerek tartışma yaşamış, araya giren futbolcular ve Montella'nın yardımcıları olayı büyümeden önlemişti.

Adana'dan ayrıldı iddiası

Geçtiğimiz günlerde Balotelli'nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görülürken, 32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

3.5 yıl sonra geri dönmüştü

Geçtiğimiz Ocak ayında İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Adana Demirspor'daki performansıyla eski günlerini hatırlatan Mario Balotelli'yi yaklaşık 3.5 yılın ardından 35 kişilik geniş listesinde yer vermişti. Ancak sonrasında Balotelli maçların oynanacağı kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Adana Demirspor'da kendisini buldu

Geçtiğimiz sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı. İtalyan yıldızın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.