Galatasaray 'da beklenen transfer gerçekleşti. Sarı kırmızılılar, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Cim Bom'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan Fransız futbolcu, buradaki sözleşmesini feshederek bonservisini eline almıştı.

36 yaşındaki golcü futbolcu, sözleşme feshi sonrasında sarı kırmızılılara geri dönmek için harekete geçmişti. Tecrübeli futbolcunun menajeri Gomis'i Galatasaray'a önerdi. Sarı kırmızılı yöneticiler yaptığı görüşmeler sonrasında Fransız yıldızı kadroya katmaya karar vermiş ve son detaylar görüşülmüştü.

İşte Gomis'in anlaşma detayları

Cim Bom, Luyindama'nın Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiralanmasının ardından yabancı kontenjanında boşluk oluşturarak Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Fransız golcü ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, bu transferi kısa sürede açıklayarak resmiyete kavuşturacak.

Bafetimbi Gomis Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayıp ekstra bonus hakkına da sahip olacak.

Yarım sezon artı bir sezonluk anlaşma sağlanan Gomis'in sözleşme bedeli ise 2 milyon 250 bin Euro. Gomis bu sezon sözleşmede yer alan başarı kriterlerini yerine getirmesi halinde kontrat uzatma opsiyonuna sahip olacak.

Gomis transferi açıkladı

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a transferini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Fransız golcü "İyi bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadesiyle ve Galatasaray antrenman formasıyla bir paylaşım yaparak transferi resmen duyurdu.





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