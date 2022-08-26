Juventus'ta beklenen transfer gerçekleşti. İtalyan devi, Marsilya'dan Arkadiusz Milik'in kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı.

Juventus, Milik'in kiralanması adına Marsilya'ya 800 bin Euro artı 100 bin Euro bonuslar şeklinde bir ödeme yapacak. Bonservisini satın alma opsiyonu da 7 milyon Euro olarak belirlendi. Milik ise bu süre zarfında Juventus'tan 2 milyon Euro artı 1 milyon Euro bonuslar şeklinde bir ücret kazanacak.

2016'da Ajax'tan 32 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Milik, Ocak 2021'de Marsilya kadrosuna katılmıştı. 55 maçta 30 gol atan Milik, o tarihten bu yana geçen süreçte Marsilya'nın en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı.