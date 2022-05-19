1. Lig’de hedefe ulaşan ve bir sezon aradan sonra Süper Lig ’e geri dönen Ankaragücü’nde transfer hareketliliği başladı. Şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig’de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca’nın ses getirecek hamlelerin hazırlığında olduğu belirtildi. Başkent ekibi, PSG’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız İdrissa Gueye için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler’in Fransız deviyle sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak adına menacerler aracılığıyla görüşmelere başladığı bildirildi. Transferle ilgili maliyetin netleşmesinin ardından karar verileceği ifade edildi.

Kaptan kalıyor

Ankaragücü’nde iç transfer de devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’de takımın 37 yaşındaki sağ beki Erdem Özgenç’le gelecek sezon için de anlaşma sağlandı. Erdem’in mukavelesi bir yıl daha uzatıldı.