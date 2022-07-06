Son dakika transfer haberi! Angielski Sivasspor yolunda

Üst üste 3. kez Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek olan Sivasspor aradığı forveti Polonya Ligi'nde buldu. Kırmızı-Beyazlılar'ın, ülkesinde Radomiak Radom forması giyen Karol Angielski ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Geçen sezon Polonya Ligi'nde attığı 18 golle, 20 gollü İspanyol Ivi Lopez'in ardından ikinci sırada yer alan 26 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Yiğidolar'ın Radomiak Radom takımıyla da anlaşmaya vardığı belirtildi.

3. transferleri olacak

Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Angielski'nin transferi için Sivasspor'un 1 milyon Euro bonservis ödeyeceği iddia ediliyor. İlk kez ülkesi dışında forma giyecek olan oyuncu, Yiğidolar'ın bu sezon yaptığı 3. transfer olacak. Fayçal Fajr, Jorge Felix gibi yabancı oyuncuların takımdan ayrıldığı Kırmızı-Beyazlılar daha önce eski oyuncusu, stoper Robin Yalçın ve Süper Lig'e veda eden Göztepe 'den sağ bek Murat Paluli'yi renklerine bağlamıştı. Yiğidolar bütçesine uygun isimler aramaya devam ediyor.