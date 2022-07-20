Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması altında özellikle ilk yarıda sergilediği performansla dikkatleri çeken Aleksandar Pesic, ülkesine döndü. Pesic, daha önce formasını giydiği Kızılyıldız ile resmî sözleşme imzaladı.

Kızılyıldız tarafından yapılan açıklamada Aleksandar Pesic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Pesic, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir ayrıcalık. Bu sezon ve sonraki sezonlarda bunu başaracağımızı umuyorum. Ama en büyük onur Kızılyıldız için oynamak ki ben de bu yüzden geri döndüm" ifadelerini kullandı.





Bir önceki döneminde damga vurmuştu!

2017'de Pesic, Toulouse ve Atalanta dönemleri sonrası 750 bin Euro bonservis bedeliyle Kızılyıldız'a transfer olmuştu. Sırp ekibi ile 1 sezon geçiren Pesic; o sezona 29 gol, 21 asist ile damga vurmuştu. Nitekim bir sezonluk performansı sonrasında da 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a satılmıştı.

2017-18 sezonuna da değinen Pesic, "Gerçekten kariyerimin en iyi sezonuydu. Ama asla geçmişe bakmam. Geçmişi düşünürseniz daha iyisini yapamazsınız. O sezon da benim için geçmişte kaldı ve Kızılyıldız ile daha fazla başarı istiyorum" dedi.

Al-Ittihad sonrası Maccabi Tel Aviv forması giyen Pesic, 2021'de Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu. Sezon ortasında yaşadığı sakatlığa kadar müthiş bir dönem geçiren Pesic, devre arasında Fenerbahçe 'nin de transfer gündemine gelmişti. Sırp golcü; 2021-22 sezonunu Fatih Karagümrük forması altında 31 maçta 14 gol, 4 asist ile tamamladı.