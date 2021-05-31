Son dakika transfer haberi: Alanyaspor, Daniel Candeias ile anlaştı

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan ve sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Daniel Candeias, Süper Lig'de kaldı.

İsmi birçok Anadolu kulübü ile anılan tecrübeli kanat oyuncusu, eski takımı Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi, 33 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

2016/17 sezonunda Alanyaspor'da forma giyen Candeias, 30 maçta 4 gol, 4 asistle skora katkı sağlamış ve İskoç devi Rangers'a transfer olmuştu.

Son 2 sezondur Gençlerbirliği'nde forma giyen Daniel Candeias, Başkent ekibinde çıktığı 68 maçta 7 gol, 12 asistle skora katkı sağladı.

Ömer Necati Albayrak







