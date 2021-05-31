Son dakika transfer haberi: Alanyaspor, Daniel Candeias ile anlaştı
Sözleşmesi sona eren ve Gençlerbirliği'nden ayrılan Daniel Candeias'ın yeni takımı belli oldu. İsmi birçok Süper Lig ekibi ile anılan 33 yaşındaki kanat oyuncusu, 2016/17 sezonunda formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan ve sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Daniel Candeias, Süper Lig'de kaldı.
İsmi birçok Anadolu kulübü ile anılan tecrübeli kanat oyuncusu, eski takımı Aytemiz Alanyaspor'la anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi, 33 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.
2016/17 sezonunda Alanyaspor'da forma giyen Candeias, 30 maçta 4 gol, 4 asistle skora katkı sağlamış ve İskoç devi Rangers'a transfer olmuştu.
Son 2 sezondur Gençlerbirliği'nde forma giyen Daniel Candeias, Başkent ekibinde çıktığı 68 maçta 7 gol, 12 asistle skora katkı sağladı.
Ömer Necati Albayrak