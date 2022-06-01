Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon öncesinde yaptığı transferleri bir bir açıklamaya başladı. Yusuf Sarı ve kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna katan Akdeniz ekibi, bu sefer Boluspor'da forma giyen Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık anlaşma yaptı. Sol bek mevkisinde oynayan Abdurrahim Trabzonspor 'dan Boluspor'a kiralık olarak gelmişti.

Boluspor'da Geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyen Abdurrahim sezon boyunca da 4 Sarı kart gördü. Daha önce Trabzonspor, Kırklarelispor, 1461 Trabzonspor takımlarında forma giyen Abdurrahim Dursun önümüzdeki sezon Adana Demirspor forması giyecek.

Adana Demirspor transferi şu ifadelerle açıkladı:

Kulübümüz son olarak Boluspor forması giyen 1998 doğumlu oyuncu Abdurrahim Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.



