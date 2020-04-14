Galatasaray'da gündem Radamel Falcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği… Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'dan Falcao'yu bonservissiz almayı başaran Cimbom, bu kez de Hulk'un işini aynı şekilde bitirmeye çalışıyor.

Sports Online Shanghai, Çin Futbol Federasyonu'nun kulüplerle bir araya gelerek belirlediği 'Makul Maaş İndirim' tasarısının vuracağı isimleri belirledi. 100 milyon yuan (12 milyon euro) ve üzerinde maaş alan oyuncular yüzde 50 indirim yapacak.

MÜMKÜN DEĞİL

Her takımda sadece bir tane 100 milyon yuan (12 milyon euro) kazanan oyuncu olacak. Kulüpler yeni sözleşmeleri 50 milyon yuan (7.5 milyon euro) üzerinde yapamayacak. Aralık ayında anlaşması bitecek olan Hulk'un yeni sözleşmeyi 50 milyon yuan'lık tavan rakam yüzünden kabul etmediği ve ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Brezilyalı yıldızın, "Bu rakamlara Çin'de kalmam mümkün değil. Avrupa'da oynamayı tercih ederim" dediği ifade edildi. 33 yaşındaki golcünün, bonservisini eline almak için kulüple temaslara başladığı bildirildi.









KAYNAK HAZIR

Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd'ın Falcao'yu çok istediği biliniyor. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'dan 7 milyon euro alıyor. İki yıl sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisini 10 milyon euro'dan aşağıya vermeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip, 17 milyon euro'luk bir kaynak yaratmış olacak. Bu paranın bir kısmı ile Hulk'a yatırım yapılacak.

YAKIN DURUYOR

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek isteyen Hulk'un Avrupa'dan umduğu teklifleri bulamadığı ve Galatasaray'a sıcak bakabileceği yönünde haberler geliyor. (Sabah)