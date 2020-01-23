Son dakika transfer: Galatasaray Emre Taşdemir transferini açıkladı

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray, Emre Taşdemir’in sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDV geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir"

İlk idmanına çıktı

Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı. Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.