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Son dakika transer haberi! Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Abdülkerim Bardakçı için harekete geçti

Beşiktaş’ın uzun süredir peşinde olduğu Konyaspor’un yıldızı Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe’nin de harekete geçtiği belirtildi.

30 Mayıs 2022, Pazartesi 07:51 Son Güncelleme:
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Son dakika transer haberi! Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Abdülkerim Bardakçı için harekete geçti

Sarı-Lacivertliler’de sürpriz bir isim transfer gündemine girdi. Beşiktaş ’ın uzun süredir peşinde olduğu Konyaspor’un yıldızı Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe ’nin de harekete geçtiği belirtildi. Yönetimin Yeşil-Beyazlılar’a, “Abdülkerim ile biz de ilgileniyoruz. Başka bir teklifi kabul etmeden önce bizim teklifimizi de bekleyin” mesajı gönderdiği öğrenildi. Konyaspor, başarılı stoperin bedelini 4 milyon Euro olarak belirledi. Fenerbahçe ise paranın yanı sıra takas formülünü kullanarak bu rakamı aşağı çekmeye çalışacak.

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