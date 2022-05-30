Sarı-Lacivertliler’de sürpriz bir isim transfer gündemine girdi. Beşiktaş ’ın uzun süredir peşinde olduğu Konyaspor’un yıldızı Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe ’nin de harekete geçtiği belirtildi. Yönetimin Yeşil-Beyazlılar’a, “Abdülkerim ile biz de ilgileniyoruz. Başka bir teklifi kabul etmeden önce bizim teklifimizi de bekleyin” mesajı gönderdiği öğrenildi. Konyaspor, başarılı stoperin bedelini 4 milyon Euro olarak belirledi. Fenerbahçe ise paranın yanı sıra takas formülünü kullanarak bu rakamı aşağı çekmeye çalışacak.