Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da takımı gibi rakamları alt üst ediyor. Bordo-mavililerin başında sahaya çıktığı 61 maçta 128 puan toplayıp 2.10'luk ortalamayla en başarılı hoca durumuna gelen deneyimli çalıştırıcı, yabancı meslektaşlarına karşı ezici üstünlük kurdu.

Bu sezon genelindeki tüm teknik direktörlerle hem de 2014-15'ten günümüze G.Saray'ın başındaki yabancı mevkidaşlarına yenilmedi. Avcı, Aslan'ı çalıştıran yabancı teknik adamlarla yaptığı 5 maçta 5 galibiyet elde etti.

ŞAMPİYONLUK KOŞUSU

Bu arada Süper Lig'in Fırtına'sı adeta kasırgaya dönüştü... Bir maçı eksik en yakın rakibi Konyaspor 'un 9 puan önünde 54 puanla lider olan Bordo-Mavililer, en çok galibiyet alan (16), en fazla puan toplayan (54), Alanya ile birlikte en fazla gol atan (41) ve en iyi averaja sahip (24) takım durumunda.

17 gol yiyen Trabzonspor, Konyaspor'un (16) ardından bu alanda da ikinci sırada. Bordo-mavililer, bu sezon İstanbullular'a yenilmedi. 3 Büyükler karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 2-0 yendi. Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı.

UĞURCAN ÇAKIR, AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Öte yandan Futbolda başarı için klasikleşen, "Atanın ve tutanın iyi olacak" sözü Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile hayat buluyor...

Yüzde 82'lik bir kurtarma oranı yakalayan milli kaleci, ligde en yakın takipçileri Konyaspor'un file bekçisi İbrahim Sehic ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en yüksek istatistiğe ulaştı. Galatasaray karşısında kalesine gelen 6 şutun 5'ini kurtaran 25 yaşındaki eldiven, takımının ayakta kalmasını ve son dakikaya kadar savaşmasını sağladı. Uğurcan sadece önceki gece değil, bu sezon kalesine gelen son 30 şuttan 26'sını kurtarıp inanılmaz bir performansa imza attı.

TRABZONSPOR'UN BUFFON'U

Uğurcan ve Sehic yüzde 82 kurtarış yüzdesi ile ilk sırayı paylaşırken İngiltere Premier Lig ekibi Wolves kalecisi Jose Sa yüzde 81'lik oranla 3. sırayı aldı. Onları Mark Flekken (Freiburg %80), Yassine Bounou (Sevilla %79), Unai Simon (A.Bilbao %78), Aaron Ramsdale (Arsenal %78), Pau Lopez (Marsilya %78), Samir Handonovic (İnter %78), Walter Benitez (Nice %78) takip etti.

İtalyanların efsane file bekçisi Buffon'a benzetilen Uğurcan Çakır performansı için yapılan övgülere şu yanıtı verdi:

"Ben değil biz takım olarak şampiyon olacağız."