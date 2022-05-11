Trabzonspor 'da uzun zamandır merak edilen Anthony Nwakaeme konusu çözüme kavuşmak üzere. Bordo Mavili ekipte taraftarların sevgilisi olan, 11 gol, 10 asistlik müthiş performansıyla bu sezon fark yaratan ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Nijeryalı yıldız, futbol hayatını Karadeniz devinde sürdürmek istediğini açıkladı.

'Konuştuğum tek takım Trabzonspor'

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. TRT Spor'a konuşan yıldız kanat oyuncusu, "Ben çok fazla konuşan biri değilim. Hakkımda çok fazla haber çıktı. Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Konuştuğum tek takım Trabzonspor. Ben bazen konuşmam gereken yerlerde bile sessizliği tercih eden birisiyim. Belki de bu yüzden Trabzonspor taraftarlarından özür dilemeliyim." ifadelerini kullandı.

Trabzon’da her maç 40 bin kişinin sevgisiyle kulakları çınlayan Nwakaeme, Bordo Mavili ekip tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında gösteriliyor.

'Konuştuğum tek kişi Trabzonspor Başkanı'

Yoluna Trabzonspor'la devam etmek istediğinin altını çizen 33 yaşındaki hücumcu, "Benim konuşmayı tek tercih ettiğim yer sahanın içi. Sosyal medyada çok fazla zaman geçiren bir insan değilim. Benim geleceğim Trabzonspor'da. Konuştuğum tek kişi Trabzonspor Başkanı. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak bana Trabzonspor git derse olacak. Kontratım sona erse de Trabzonspor futbolcusuyum." dedi.

1.1 milyon Euro bonservisle geldi

Ağustos 2018'de Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, Karadeniz ekibinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor formasıyla toplamda 143 resmi maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 45 gol, 40 asistle skora katkı sağladı ve 3 kupa kazandı.

Şampiyonlukta başrol oynadı

Trabzonspor tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan ve Karadeniz ekibinin taraftarlarının sevgilisi olan Nijeryalı, bu sezon çıktığı 28 lig maçında attığı 11 gol ve yaptığı 10 asistle kazanılan şampiyonlukta kilit bir rol oynadı.







