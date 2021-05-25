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SON DAKİKA | Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres yola çıktı

Trabzonspor son dakika transfer haberi... Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, iki yıldız ismi kadrosuna katmak üzere... Karadeniz devinin prensip anlaşmasına vardığı forvet Gervinho ve sağ bek Bruno Peres, resmi imzaları atmak için Türkiye'ye geliyor.

25 Mayıs 2021, Salı 18:14 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres yola çıktı

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, Roma’nın sağ beki Bruno Peres ve Parma’nın hücumcusu Gervinho ile her konuda anlaşmaya vardı. Serie A’da son maçların oynanmasının ardından süreç hızlandı ve Karadeniz ekibi, iki yıldız için İtalya'ya özel uçak gönderdi.

Sağlık kontrolü sonrası imza

Bruno Peres ve Gervinho’yu taşıyan uçak Trabzon’a geldikten sonra iki futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak. 

Gervinho ile 2, Peres’le de 3 yıllık anlaşma

Gervinho ile 2, Peres’le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanması bekleniyor. Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek.


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