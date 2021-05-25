Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, Roma’nın sağ beki Bruno Peres ve Parma’nın hücumcusu Gervinho ile her konuda anlaşmaya vardı. Serie A’da son maçların oynanmasının ardından süreç hızlandı ve Karadeniz ekibi, iki yıldız için İtalya'ya özel uçak gönderdi.

Sağlık kontrolü sonrası imza

Bruno Peres ve Gervinho’yu taşıyan uçak Trabzon’a geldikten sonra iki futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak.

Gervinho ile 2, Peres’le de 3 yıllık anlaşma

Gervinho ile 2, Peres’le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanması bekleniyor. Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek.





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