,Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, Roma’nın sağ beki Bruno Peres ve Parma’nın hücumcusu Gervinho ile her konuda anlaşmaya vardı. Serie A’da son maçların oynanmasının ardından süreç hızlandı ve Karadeniz ekibi, iki yıldız için İtalya'ya özel uçak gönderdi.

Sağlık kontrolü sonrası imza

Bruno Peres ve Gervinho’yu taşıyan uçak Trabzon’a geldi. İki futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak.

Gervinho ve Peres, Trabzon’a geldi

Özel uçakla Trabzon’a gelen Gervinho ve Peres’e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı çıkışında büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde çiçek verdikleri oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Önlemlere karşın Gervinho, yanlarına gittiği taraftarlarla el sıkıştı.

26 Mayıs Çarşamba günü Bordo Mavili takım ile sözleşme imzalayacak futbolcular, kendilerine karşılayan kulüp menajeri Emrah Tok ile kulübe ait araca binerek kalacakları otele gitti.

Gervinho ile 2, Peres’le de 3 yıllık anlaşma

Gervinho ile 2, Peres’le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanması bekleniyor. Hücum bölgesine Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek.

Mevcut piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Gervinho bu sezon İtalya Serie A’da Parma formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyinen ve 2.5 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan Peres ise bu sezon 44 karşılaşmada görev aldı, 2 gol, 4 asistle de skora katkı sağladı.

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