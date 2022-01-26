Trabzonspor , Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen Batuhan Kör ve Kerem Şen'i sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili kulübün yetkilileri tarafından karşılanan iki oyuncu kendilerini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti.

Batuhan ve Kerem'in sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İlk açıklamaları:

Bursaspor'dan bünyesine kattıkları Bordo Mavili ekibin yeni isimleri Batuhan Kör ve Kerem Şen transferden dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler.

61saat mikrofonlarına konuşan Batuhan Kör şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğum şehrin takımında olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Tabii ki Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Son damlama kadar mücadele edeceğimin sözünü vereyim. Çok mutluyum. Şu anda da çok heyecanlıyım. Bu süreçte Başkanımız olsun, yönetim ekibimiz olsun, Bursaspor ile ciddi görüşmeler yaşandı. Trabzon doğumluyum, Trabzonsporluyum. Olmasını çok istedim bende. Hayırlısı ile oldu."

"Zaten maçların hepsini izliyorum, takip ediyorum. En son ki maçta da çok mutlu oldum. son dakikada inanılmaz geri dönüş oldu. Bu sene de şampiyonluk olacak inşallah bizde bu takım ve kulüp için elimizden ne geliyorsa sözünü veriyorum."

"Tabii ki yıllarca Trabznospor’umuza yıllarca hizmet edip, Avrupa’da büyük kulüpte temsil etmek. Trabzonspor’da yıllarca şampiyonluk yaşamak v gol krallığı yaşamak istiyorum. Biİki ödülem var. Burak Yılmaz’ı çok takip ediyorum ve beğeniyorum. Örnek aldığım yaşantısı olsun, düşünceleri görüşleri olsun Ronaldo’yu söyleyebilirim"

Kerem Şen: İnşallah hayırlı olur

Kerem Şen ise, " Transfer için bizim buralara gelmemizde emek veren, şans veren Bursaspor’a teşekkür ederim ve genç yaşta bize yatırım yapan, güvenen Trabzonspor kulübüne de teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Her zaman çalışmaya devam etmelerini diliyorum. Biz öyle yapıyorduk. İnşallah burada da elimizden gelenin en iyisini yaparız. Takip ediyordum. Süper Ligi de takip ediyordum. Hayalim olan yerlerden biriydi. İnşallah bundan sonra da Avrupa hayalim var" ifadelerini kullandı.







