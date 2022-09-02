﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Trabzonspor 'un Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

DHA'nın haberine göre Fransa'dan kalkan özel uçakla saat 13.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Yazıcı, tekrardan Trabzonspor'a döndüğü için farklı bir heyecanı olduğunu dile getirerek, "Umarım bu heyecanımı da sahaya yansıtırım" ifadelerini kullandı. Taraftarların bordo-mavili ekibe dönmesinde büyük katkısı olduğunu kaydeden Yusuf, "Buraya gelmemdeki süreçte taraftarların desteğini çok fazla şekilde gördüm. Onlara teşekkür etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kulüp aracıyla havalimanından ayrılan Yusuf Yazıcı, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bir yıllığına Trabzonspor'a bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.





16.5 milyon Euro'ya Lille'e gönderdi

Karadeniz devi; Ağustos 2019'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı, bonuslarla beraber toplamda 18.5 milyon Euro kazandığı Yusuf'u 1 yıllığına kiraladı. Fransız ekibi ile anlaşmaya varan Trabzonspor, özel uçakla İstanbul’a getirdiği yıldız solağın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak ve milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Trabzonspor dönemi

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da 100 resmi maça çıkan Yusuf, 22 gol, 21 asistle oynamış ve A Milli Takım 'a yükselme başarısı göstermişti. Lille formasıyla toplamda 93 maçta şans bulan ve 17 gol, 11 asistle skor katkısı veren 25 yaşındaki solak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.



