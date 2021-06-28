Slovak yıldız Marek Hamsik'e EURO 2020 öncesi 2 yıllık imza attıran Bordo Mavililer, orta alanına büyük güç kattı. Haftalarca transfer için uğraşan Karadeniz devi, akşam saatlerinde yıldız orta sahasına kavuştu. Trabzon'a iniş yapan Hamsik, havalimanında Trabzonsporlu taraftarlarca karşılandı.

Tezahürat yapan taraftarlar, Slovak futbolcuya çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu. Hamsik, menajeriyle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti.

Marek Hamsik trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor 'da ne kadar kazanacak?

Karadeniz temsilcisi, Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 33 yaşındaki yıldız, sezonluk 1.5 milyon Euro kazanacak ve her bir sezon için 700 bin euro imza ücreti alacak.

Takımın liderliğine soyunacak

Profesyonel kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol, 104 asistle skora katkı sağladı. Yıldız oyuncu gelecek sezon takımında kilit ismi olacak. Takımın liderliğine soyunacak Hamsik, Slovakya Milli Takım formasını ise 126 kez terletti.







