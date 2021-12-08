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Son dakika! Trabzonspor'un yeni transferi Koussai Trabzon'da!

Son dakika Trabzonspor haberi... Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi, kente geldi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 02:29 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor'un yeni transferi Koussai Trabzon'da!

Trabzonspor 'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi, saat 00.40'da İstanbul'dan kalkan tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı’na geldi.

İç hatlar yolcu bölümünden çıkış yapan Kouassi'yi, kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen taraftar grubu, Kouassi’yi sevgi gösterilerinde bulundu. 27 yaşındaki oyuncu kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Wuhan FC takımında forma giyen ve Aralık ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Koussai, için yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.


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