Süper Lig 'in namağlup lideri Trabzonspor , ara transfer dönemine de hızlı giriyor. Karadeniz ekibi, prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi'yi İstanbul'a getirdi. Sözleşme detayları görüşüldükten sonra gece yarısı Trabzon’da olması beklenen Koussai, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadroda görmek istediği oyuncunun, antrenman eksiğini kapatmak ve takıma hızlı adapte olabilmek için bordo mavili oyuncularla birlikte idmanlara katılması bekleniyor.

Gervinho'nun sakatlığı nedeniyle o bölgeye bir takviye planlayan Trabzonspor, son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan FC'nin formasını giyen Kouassi'yi listesine eklemişti. Sonrasında Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 31 Aralık 2021'de Wuhan Zall ile sözleşmesi sona erecek olan Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı.









Fildişi Sahilli oyuncu, Çin Süper Ligi’nde çıktığı 13 maçta 1046 dakika forma giydi ve 5 gol kaydetti. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında ise toplam 3 bin 836 dakika forma giyen oyuncunun, 3 sezon toplamında 22 gol ve 8 asisti bulunuyor.

Anlaşma sağlanması halinde ligin ikinci yarısında bordo mavili formayı giyecek Koussai, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'na katılacak. İlk kez 30 Mart 2021’de milli formayı giyen ve bugüne kadar 6 kez milli maça çıkan oyuncunun 1 golü bulunuyor.



