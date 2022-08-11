Son dakika! Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un İspanyol ekibi Levante’den transfer etmek istediği Enis Bardhi, sözleşme imzalamak için kente geldi. Menajerleriyle birlikte Trabzon Havalimanı’na saat 14.00’te özel uçakla gelen Makedon oyuncu havalimanı çıkışında açıklama yaptı. 27 yaşındaki Makedon orta saha teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışmayı büyük bir merakla beklediğini ifade etti.
Transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor 'un yeni transferi Enis Bardhi Trabzon'a geldi. Yıldız futbolcu yeni takımıyla sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık yapılacak çok az işlem kaldı. Sonrasında hocalarım ve takım arkadaşlarımla buluşacağım. Şampiyon takımın parçası olmak çok büyük gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak büyük bir motivasyon benim için." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1557689853818671106
Enis Bardhi Levante formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Trabzonspor’un yeni transferi Bardhi, menajerleriyle birlikte kendisini bekleyen özel araca binerek Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti.