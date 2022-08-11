Transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Trabzonspor 'un yeni transferi Enis Bardhi Trabzon'a geldi. Yıldız futbolcu yeni takımıyla sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Artık yapılacak çok az işlem kaldı. Sonrasında hocalarım ve takım arkadaşlarımla buluşacağım. Şampiyon takımın parçası olmak çok büyük gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak büyük bir motivasyon benim için." ifadelerini kullandı.









Enis Bardhi Levante formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Trabzonspor’un yeni transferi Bardhi, menajerleriyle birlikte kendisini bekleyen özel araca binerek Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti.







