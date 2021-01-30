Trabzonspor, sabaha karşı Aytemiz Alanyaspor’dan Anastasios Bakasetas ile Wolsburg’dan Yunus Mallı ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdi. Bakasetas ise, sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Berat Özdemir’i kadrosuna katan bordo mavililer, anlaşmaya vardığı Anastasios Bakasetas'ı sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Trabzon'a getirdi. 27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI KADROSUNDA

Bakasetas'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra, bordo mavililerle imzayı atar atmaz İstanbul'a gideceği ve Beşiktaş'la yarın oynanacak 22. hafta maçının kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Yakup Çınar / Fanatik.com.tr