Sol bekte tercihini yerliden yana kullanan ve İsmail Köybaşı’nı renklerine bağlayan Trabzonspor ’da şimdi gözler forvete çevrildi. Djaniny ve Koita gibi iki önemli golcüyü elinde bulunduran Bordo-Mavililer, alacağı santrforun daha farklı tipte bir oyuncu olmasını hedefliyor. Öncelikli hedef; elbette Sörloth. Kuzey’in Kralı için Leipzig’in vereceği karar bekleniyor. Ağustos’un ilk haftasında bu düğüm çözülecek. Sörloth’a alternatif olarak belirlenen Cornelius ve Artem Dovbyk için temaslar devam ederken, listedeki bir diğer önemli forvet ise Michy Batshuayi.

1 yıllık planlama

Chelsea’de bir türlü istediği süreleri alamayan Belçikalı yıldız, geçen sezon Premier Lig’de 18 maça çıkmış ancak toplamda 722 dakika sahada kalmıştı. Bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı gösteren 27 yaşındaki Batshuayi, Fırtına’nın radarında. Oyuncunun maaş talebi şimdilik yüksek olsa da, yönetim uygun bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Şartların oluşması halinde Batshuayi 1 yıl kadrosuna katmayı düşünen Trabzonspor’a, Chelsea tarafı yeşil ışık yaktı.

Safa Can Konuksever







