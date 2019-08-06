Trabzonspor'un Sparta Prag ile deplasmanda oynayacağı Sparta Prag maçının kadrosu belli oldu. Yeni transfer golcü Sörloth da kamp kadrosunda yer aldı.
Sparta Prag, Trabzonspor maçı 8 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak.
Buna göre Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler var.
1. UĞURCAN
2. ERCE
3. ARDA
4. HOSSEINI
5. HÜSEYİN
6. CAMPI
7. IVANILDO
8. PEREIRA
9. KAMİL AHMET
10. NOVAK
11. SOSA
12. A. PARMAK
13. OBI MIKEL
14. DOĞAN
15. A.CANBAZ
16. A.ÖMÜR
17. NWAKAEME
18. DONIS AVDIJAJ
19. EKUBAN
20. SORLOTH