Trabzonspor'un Sparta Prag ile deplasmanda oynayacağı Sparta Prag maçının kadrosu belli oldu. Yeni transfer golcü Sörloth da kamp kadrosunda yer aldı.

Sparta Prag, Trabzonspor maçı 8 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

Buna göre Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler var.

1. UĞURCAN

2. ERCE

3. ARDA

4. HOSSEINI

5. HÜSEYİN

6. CAMPI

7. IVANILDO

8. PEREIRA

9. KAMİL AHMET

10. NOVAK

11. SOSA

12. A. PARMAK

13. OBI MIKEL

14. DOĞAN

15. A.CANBAZ

16. A.ÖMÜR

17. NWAKAEME

18. DONIS AVDIJAJ

19. EKUBAN

20. SORLOTH



