Süper Lig 'de 2'de 2 yaparak yoluna devam eden son şampiyon Trabzonspor 'da Avrupa mesaisi başlıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın köklü kulüplerinden biri olan Kopenhag ile eşleşen Bordo Mavili ekibin kamp kadrosu belli oldu. Yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi kadroda yer aldı. Listede Edin Visca, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Hüseyin Türkmen ise yer almadı.

Kadroda değişiklik

Daha önce Kopenhag maçı için UEFA'ya 23 kişilik listesini veren Trabzonspor karşılaşmadan 24 saat önce iki oyuncu ekleme hakkını kullanarak yeni transferleri orta saha oyuncusu Enis Bardhi ve İspanyol stoper Marc Bartra'yı listeye ekledi.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı için Kopenhag'a gitti.

*Yeni transferler kafilede yer aldı.

Listede yer alan isimler şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Taha, Kağan, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Larsen, Siopis, Doğucan, Dorukhan Toköz, Kerem, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan Gedikli, Corneliues.

Hakem ekibi belli oldu

Bordo-mavililerin Danimarka ekibi ile oynayacağı ilk maçı İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği açıklandı.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Dördüncü hakem olarak Robert Jones görev yapacak. Karşılaşmanın VAR'ı Stuart Attwell, AVAR'ı ise Jarred Gavan Gillett olarak belirlendi.

Zeca'dan flaş açıklama

Trabzonspor ile yarın karşılaşacak olan Danimarka ekibinin kaptanı Zeca Milliyet'e yaptığı özel açıklamada, şansların yüzde 50-50 olduğunu vurguladı. Savunmacı Boilesen de, her iki kulübün stadını, “Cadı kazanı” olarak yorumladı.

Siopis ve Bakasetas detayı

Kopenhag’ın, sakatlıktan yeni çıkan ve Trabzonspor maçında ilk on birde oynayacağı tahmin edilen kaptanı Yunan asıllı Carlos Zeca, rakibin çok iyi futbolculardan kurulu iyi bir takım olduğunu söyledi. Şansların yüzde 50-50 olduğuna vurgu yapan Zeca, kendilerinin de muhakkak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istediklerini ve bu nedenle çok çekişmeli iki karşılaşmanın oynanacağını belirtti.

Maç programı ve yayınlanacak kanal

Bordo-mavili temsilcimiz play-off turu ilk maçını deplasmanda oynayacak. Zorlu mücadele 16 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Zorlu play-off eşleşmesinin rövanşı ise 24 Ağustos tarihinde oynanacak. Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak.

Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.