Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda mücadele edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosu için kararını verdi. Açıklanan listede sakatlığı atlatan Abdülkadir Ömür de yer aldı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo ise kadroda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kadrosu:

Uğurcan, Erce, Arda, Majid, Edgar, Campi, Hüseyin, Pereira, Serkan, Faruk Can, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe