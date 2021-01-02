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Son dakika! Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da maç kadrosu belli oldu. Sakatlıktan kurtulan genç yıldız Abdülkadir Ömür de kadroda yer aldı.

02 Ocak 2021, Cumartesi 15:20 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda mücadele edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç kadrosu için kararını verdi. Açıklanan listede sakatlığı atlatan Abdülkadir Ömür de yer aldı. Sakatlığı bulunan Vitor Hugo ise kadroda yer almadı. 

İşte Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kadrosu: 

Uğurcan, Erce, Arda, Majid, Edgar, Campi, Hüseyin, Pereira, Serkan, Faruk Can, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe

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