Trabzonspor'da son dakika Jose Sosa gelişmesi... Trabzonspor’da sözleşme görüşmelerinin devam ettiği Kaptan Sosa’ya yapılan teklif belli oldu. 61saat'in haberine göre, Bordo Mavili takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaptan Jose Sosa ve Trabzonspor Kulübü arasındaki görüşmelerde sona gelindi.

Trabzonspor forması altında bu sezon tam 36 maça çıkan 10 asist 8 gollük performans sergileyen Kaptan Jose Sosa ile yapılan pazarlıklarda ilk kez 2 milyon Euro barajı aşıldı. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde 2 milyon Euro bandında ilerleyen Bordo Mavililer özellikle Estudiantes haberlerinin artmasıyla hem takımın moralini bozmamak hem de Sosa’nın motivasyonunu arttırmak amacıyla bonuslarla birlikte olmak üzere teklifini 2 milyon 200 bin Euro seviyelerine çıkardı.

Teklifin Trabzonspor şartları altında yapılacak en iyi teklif olduğunu kaydeden Bordo Mavili yöneticiler daha önce de Sosa ile yola devam etmek istediklerini belirtmişti.