Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor , 2022-23 sezonunun açılış maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu da belli oldu.

İstanbulspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 13:30'da yaptığı antrenman ile tamamlayan Trabzonspor'un maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan, M. Taha, Kağan, Hakan, Ahmetcan, T. Altıkardeş, Hugo, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Doğucan, Berat, Dorukhan, Kerem, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf, Visca, Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan, Cornelius