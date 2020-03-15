SON DAKİKA! Trabzonspor’un hocası Hüseyin Çimşir, Başakşehir 11'ini belirledi

Hafta içindeki Yeni Malatya maçında rotasyon yapan Trabzonspor’un hocası Hüseyin Çimşir, Başakşehir maçında ideal 11’le sahaya çıkacak. Obi Mikel ve Ndiaye dönüyor, sağ bekte Pereira iyileşti. Stoperde ise Da Costa, Hüseyin’den formayı alacak.

15 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Trabzonspor’un hocası Hüseyin Çimşir, Başakşehir 11'ini belirledi

Erteleme maçında Çarşamba günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, deplasmandan 3-1’lik galibiyetle döndü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak o karşılaşmada rotasyona giderken, Başakşehir’e karşı ise ideal 11’e dönecek.

Merkezde Obi Mikel ve Ndiaye’yi tekrar 11’e yazacak olan Çimşir, sağ bekte Serkan Asan’ın yerine sakatlıktan tamamen kurtulan Pereira’yı görevlendirecek. Malatya’da statü gereği forma giyemeyen Manuel Da Costa da tekrar formayı alacak. Hüseyin Türkmen’in yedek kalması bekleniyor.

İleride müthiş üçlü

İleri üçlüyü Ekuban-Nwakaeme-Sörloth şeklinde kuracak Trabzonspor’da, en büyük moral kaynağı Sörloth’un oynayacak olması. Malatya’da sakatlanıp, ilk yarıda çıkan Norveçli yıldız, Başakşehir mücadelesinde mutlaka forma giymek istediğini teknik heyete iletti.

Sörloth ‘20’ peşinde

Sezonun ilk yarısındaki Başakşehir maçında ağları havalandıran Sörloth, bugün de Fırtına’nın en önemli gol silahı. Son 3 lig maçında rakip fileleri boş geçen Norveçli santrfor, gol atması halinde 20. kez ligde bu sevinci yaşayacak. Dün yapılan antrenmanda da yer alan ligin kralı, hücum aksiyonlarında Nwakaeme ve Ekuban destekleyecek.

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