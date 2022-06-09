Trabzonspor ’da Boateng bekleyişi sürüyor... Şampiyonlar Ligi transferi olarak düşünülen ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın listesindeki adı üst sıralarda yer alan Jerome Boateng, geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermedi. Lyon’la 1 yıl daha kontratı bulunan, ancak Fransız ekibinden kesinlikle ayrılma kararı alan 33 yaşındaki dünyaca ünlü stopere, pek çok kulübün ilgisi var.

Ülkesi Almanya’dan teklifler alan Boateng için bir diğer tercih; ABD. MLS Ligi’nden 2 takımın istediği Boateng’e yüksek bir maaş önerildi.

Trabzonspor, Devler Ligi faktörünü bu süreçte koz olarak kullanırken, gelişmeler yakından takip ediliyor. Alman savunmacıyla temasları kesmeyen Karadeniz ekibi, Atletico Madrid’le kontratı biten Felipe’yle de dirsek temasında.







