Trabzonspor'da son dakika tranfser gelişmesi. Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katan Trabzonspor, bir bomba daha patlattı. Bordo Mavili ekip, uzun süredir transferin bitirmek için çaba sarf ettiği Flavio Medeiros da Silva'da mutlu sona ulaştı.

1.2 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme

Bahia'ya ile 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Trabzonspor, Brezilyalı futbolcuyu kısa süre içinde Trabzon'a getirecek. Kariyeri boyunca sadece bir kez Brezilya dışına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'la 700 bin Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







