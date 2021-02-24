Hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak Trabzonspor, sağlık çalışanlarının stadyumda olmasına yönelik bir talepte bulunmuştu. A Spor'un haberine göre Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi bu yönde sunduğu başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.

İlk olarak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yapılan sağlık çalışanlarının stadyumda maç izlemesine olanak sağlayan uygulama, birçok tartışmayı gündeme getirmişti. Bunun üzerine ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız" ifadelerini kullanmıştı.



