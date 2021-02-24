SON DAKİKA | Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi sağlık çalışanlarına ilişkin talebine ret
Son dakika haberi... Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı için sağlık çalışanlarının stadyuma alınmasına yönelik talebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.
Hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak Trabzonspor, sağlık çalışanlarının stadyumda olmasına yönelik bir talepte bulunmuştu. A Spor'un haberine göre Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı öncesi bu yönde sunduğu başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi.
İlk olarak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yapılan sağlık çalışanlarının stadyumda maç izlemesine olanak sağlayan uygulama, birçok tartışmayı gündeme getirmişti. Bunun üzerine ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız" ifadelerini kullanmıştı.