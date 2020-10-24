Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yarın saat 19:00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Fırtına'nın Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı. Kadroda Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve Ekuban yer almadı.
Bordo mavililerde bu karşılaşma öncesinde bir futbolcuda corona virüs şoku yaşanmıştı. Geçen sezon şampiyonluk yarışında olan bordo mavililer, bu sezon istediği bir başlangıç yapamadı.
Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
ATAKAN GÜNDÜZ
MAJID HOSSEINI
GASTON CAMPI
EDGAR IE
VITOR HUFO
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
MARLON XAVIER
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FLAVIO DA SILVA
LEWIS BAKER
SAFA KINALI
AHMET CANBAZ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
FOUSSENI DIABATE
ABDULKADİR ÖMÜR
YUSUF SARI
ANTHONY NWAKAEME
BENIK AFOBE
DJANINY SEMEDO
STIVEN PLAZA