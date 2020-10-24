Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yarın saat 19:00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Fırtına'nın Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı. Kadroda Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve Ekuban yer almadı.

Bordo mavililerde bu karşılaşma öncesinde bir futbolcuda corona virüs şoku yaşanmıştı. Geçen sezon şampiyonluk yarışında olan bordo mavililer, bu sezon istediği bir başlangıç yapamadı.

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

ATAKAN GÜNDÜZ

MAJID HOSSEINI

GASTON CAMPI

EDGAR IE

VITOR HUFO

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

MARLON XAVIER

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FLAVIO DA SILVA

LEWIS BAKER

SAFA KINALI

AHMET CANBAZ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

FOUSSENI DIABATE

ABDULKADİR ÖMÜR

YUSUF SARI

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

STIVEN PLAZA