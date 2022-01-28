Stephan Mbia Türkiye'ye geri döndü. Spor Toto 1. Lig takımı Tuzlaspor, ülkemizde daha önce Trabzonspor 'da oynayan ve son olarak İspanya 2. Lig ekibi Fuenlabrada forma giyen Stephane Mbia ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. Mbia hafta sonunda Türkiye'de olacak.

6 milyon Euro bonservis kazandırdı

2015-2016 yıllarında bordo-mavili formayı giyen 35 yaşındaki Kamerunlu yıldız 6 milyon Euro bonservis ücreti karşlığında Çin takımı HB CFFC'ye transfer olmuştu.

12 maçta oynadı

Stephane Mbia bu sezon İspanya 2. Ligi ve Kral Kupası'nda 12 maçta görev aldı.

Kaynak: Ajansspor