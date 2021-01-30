Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, lider Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken karşılaşma adına kamp kadrosu da belli oldu. Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda, Alanyaspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas da yer aldı.





Trabzonspor'un maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Vitor Hugo, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon Xavier, Hakan Yeşil, Lewis Baker, Berat Özdemir, Flavio, Abdulkadir Parmak, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Benik Afobe