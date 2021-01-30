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SON DAKİKA | Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu! Bakasetas...

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un maç için kamp kadrosu belli olurken yeni transfer Anastasios Bakasetas da kadroda yer aldı.

30 Ocak 2021, Cumartesi 16:28 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu! Bakasetas...

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, lider Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken karşılaşma adına kamp kadrosu da belli oldu. Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda, Alanyaspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas da yer aldı. 

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Trabzonspor'un maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Vitor Hugo, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon Xavier, Hakan Yeşil, Lewis Baker, Berat Özdemir, Flavio, Abdulkadir Parmak, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Benik Afobe

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