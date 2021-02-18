Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor, 26. hafta mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sakatlık ve sağlık sorunları nedeniyle kadro anlamında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da özellikle kalede kimin oynayacağı merak edilirken genç isimler Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın ve Adem Ağaoğlu; Başakşehir maçı kamp kadrosunda kendilerine yer buldular.





İşte Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu:

Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Vitor Hugo, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci, Berat Özdemir, Flavio da Silva, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny Semedo, Benik Afobe

Trabzonspor'un kadrosunda kaleciler Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler ile kart cezalısı Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve uzun süreliği sakatlığı nedeniyle Anders Trondsen yer almadılar.