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Son dakika! Trabzonsporlu yöneticiden Fenerbahçe'ye yanıt

Fenerbahçe bu akşam saatlerinde resmi hesaplarından 2010-2011 sürecine ilgili bir açıklama daha yayımladı. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un paylaşımı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdiklerini duyurdu. Bordo Mavili ekibin yöneticilerinden Ertuğrul Doğan'dan yanıt geldi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 21:26 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonsporlu yöneticiden Fenerbahçe'ye yanıt

Fenerbahçe resmi hesaplarından 2010-2011 sürecine ilgili bir açıklama daha yayımladı. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor 'un paylaşımı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdiklerini duyurdu. Bordo Mavili ekibin yöneticilerinden Ertuğrul Doğan'dan konuyla ilgili yanıt geldi. 

Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2010-2011 Şampiyonu Tertemiz Trabzonspor" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


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