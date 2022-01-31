Fenerbahçe resmi hesaplarından 2010-2011 sürecine ilgili bir açıklama daha yayımladı. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor 'un paylaşımı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdiklerini duyurdu. Bordo Mavili ekibin yöneticilerinden Ertuğrul Doğan'dan konuyla ilgili yanıt geldi.

Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2010-2011 Şampiyonu Tertemiz Trabzonspor" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



