Trabzonspor'dan milli takıma giden ve orada da kaleyi devralan Uğurcan Çakır, bordo-mavili forma altındaki talipli sayısını milli takımdaki performansıyla ikiye katladı. Sabah'ın haberine göre; Milli oyuncunun hem Hollanda hem de Norveç maçındaki performansını mercek altına alan kulüplerin sayısı artarken, Liverpool, Leipzig ve Sevilla, Uğurcan Çakır'ı yakından takip etti.

LIVERPOOL'DAN 17 MİLYON EURO

Liverpool'un Uğurcan Çakır için 17 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, diğer takımların da bu transfer için şartlarını zorlaması bekleniyor. Bu arada Türkiye'nin Norveç'i mağlup ettiği maç sonrası İngiliz taraftarlar Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsederek, Liverpool'un bu transfer için hamle yapması gerektiğini vurguladı.

"UĞURCAN'A TEKLİFLER DAHA DA ÇOĞALACAKTIR"

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Hamdi Aslan da, Uğurcan Çakır'ın bu performansıyla sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Hamdi Aslan, Uğurcan'ın inanılmaz işlere imza attığını belirterek, "Uğurcan'ın bu performansını bekliyorduk. Ligde belki bu kadar Avrupa'nın gündeminde olmuyor ama bu düzeydeki maçlar oyuncuyu hep üst düzeyde tutuyor. Ben tekliflerin daha da çoğalacağını düşünüyorum" dedi.