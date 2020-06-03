SON DAKİKA | Trabzonspor'dan UEFA'nın men kararıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi... UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor Kulübü, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını açıkladı.

03 Haziran 2020, Çarşamba 21:25 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Trabzonspor'dan UEFA'nın men kararıyla ilgili açıklama

Trabzonspor, UEFA'nın Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasıyla ilgili olarak, 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceklerini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

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